Enem 2024: cartão de confirmação com local de prova é divulgado Enem 2024: cartão de confirmação com local de prova é divulgado Folha Vitória|Do R7 22/10/2024 - 11h10 (Atualizado em 22/10/2024 - 11h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cartão de Confirmação do Enem 2024

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, nesta terça-feira (22), o Cartão de Confirmação de Inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. O documento está disponível na Página do Participante e traz, entre outras informações, número de inscrição, data, hora e local de prova, além de registrar que o inscrito terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Entrada gratuita: festival terá gastronomia e música na Serra

Criador de Smash Bros trabalha em novo jogo: Switch 2?

Beber 1 refrigerante por dia pode prejudicar a vista, diz pesquisa