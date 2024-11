Enem: 5 dicas para reduzir a ansiedade e melhorar o desempenho nas provas Enem: 5 dicas para reduzir a ansiedade e melhorar o desempenho nas provas Folha Vitória|Do R7 28/10/2024 - 09h50 (Atualizado em 28/10/2024 - 09h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem ilustrativa sobre o Enem

Cerca de 4,3 milhões de estudantes de todo o Brasil podem realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), considerada a principal porta de entrada para o ensino superior no país, no próximo domingo (3).LEIA TAMBÉM:>> Enem 2024: cartão de confirmação com local de prova é divulgado>> Enem exige planejamento e controle emocional dos alunosEm 2024, o Enem registrou um aumento de 9,95% no número de inscritos, em relação ao ano passado. Na reta final dos preparativos para a prova, os candidatos precisam controlar a ansiedade e o estresse para não terem o desempenho prejudicado nas provas.“A ansiedade pode prejudicar a concentração e o pensamento claro, além de causar bloqueios mentais e dificuldade em lembrar conteúdos”, afirma o médico psiquiatra Flávio H. Nascimento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra como se preparar melhor para o Enem!

Leia Mais em Folha Vitória:

Pix ganha novo recurso a partir desta segunda; saiba como usar

Servidor de Guarapari morre em acidente entre moto e carro

Acidente deixa cinco pessoas feridas na BR-259, em Colatina