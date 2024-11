Enem: estudantes chegam minutos antes de portões fecharem; veja vídeos Enem: estudantes chegam minutos antes de portões fecharem; veja vídeos Folha Vitória|Do R7 03/11/2024 - 17h49 (Atualizado em 03/11/2024 - 17h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estudantes chegando para o Enem

Foto: Thiago Soares Todos os anos acontece o famoso "atrasados do Enem" e neste foi diferente. Neste domingo (03), acontece a primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e alguns alunos chegaram poucos minutos antes dos portões fecharem em uma faculdade particular em Vitória.LEIA TAMBÉM:> Enem 2024: veja 6 temas possíveis para a redação deste ano>Chuva ou sol? Veja a previsão do tempo no ES para o 1º domingo do Enem>Universitária encontra pasta que perdeu em ônibus do Transcol.Nesta tarde, os candidatos em todo o Brasil vão responder a 45 questões de Linguagens, e outras 45 de Ciências Humanas, além de realizar a prova de Redação.Confira a movimentação:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Jovem é morto em perseguição e confronto com a polícia em Vitória

Socos, orações e fé: grupo faz ação para ajudar candidatos no Enem

VÍDEO | Motociclista salva estudante atrasada de perder Enem: "Herói"