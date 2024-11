Enem: ruas de lazer e ciclofaixas serão suspensas no domingo Enem: ruas de lazer e ciclofaixas serão suspensas no domingo Folha Vitória|Do R7 30/10/2024 - 08h49 (Atualizado em 30/10/2024 - 08h49 ) twitter

Imagem relacionada ao Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terá as primeiras provas de 2024 aplicadas no próximo domingo, 3 de novembro. Por conta disso, as ruas de lazer e ciclofaixas de Vitória serão suspensas. A Guarda Municipal informou que o objetivo é manter as vias com fluidez máxima por conta da grande movimentação de pessoas que chegam aos seus locais de prova.

