Energia Elétrica Chega a Comunidades Quilombolas em São Mateus Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil As mais de 30 comunidades de Sapê do Norte, em São Mateus, estarão com acesso à energia... Folha Vitória|Do R7 01/08/2024 - 11h53 (Atualizado em 01/08/2024 - 11h53 )



As mais de 30 comunidades de Sapê do Norte, em São Mateus, estarão com acesso à energia elétrica até o final deste ano. Já estão concluídas as instalações em seis comunidades que compõem o Quilombo, nove em andamento e, em 17 delas, as obras devem ter início em breve.

