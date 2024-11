Engavetamento de ônibus na Serra deixa 14 pessoas feridas Engavetamento de ônibus na Serra deixa 14 pessoas feridas Folha Vitória|Do R7 23/11/2024 - 04h28 (Atualizado em 23/11/2024 - 04h28 ) twitter

Engavetamento de ônibus na Serra

Um engavetamento envolvendo três ônibus do sistema Transcol na Avenida Norte Sul, na altura do bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, deixou 14 pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (22). LEIA TAMBÉM: >> Dessalinização e reúso: as tecnologias para controlar a escassez de água no ES>> Feriado: Vitória recolhe 45 toneladas de lixo em dia de praias lotadas>> Coordenadora de escola tem pernas amputadas em acidente e família pede ajuda De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Jayme dos Santos Neves.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre o acidente.

