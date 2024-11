Engavetamento deixa BR-101 interditada em Cariacica Engavetamento deixa BR-101 interditada em Cariacica Folha Vitória|Do R7 22/11/2024 - 12h50 (Atualizado em 22/11/2024 - 12h50 ) twitter

Acidente BR-101

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou o transito na BR-101, zona rural de Cariacica, interditado na manhã desta sexta-feira (22).Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, houve um acionamento para atender uma ocorrência de atropelamento seguido de engavetamento. Até o momento, não há informações sobre vítimas.LEIA TAMBÉM:>> Pai e mãe são presos em Vila Velha após filha relatar estupro e aborto forçado>> Motorista baleado na cabeça na Serra tem morte cerebral>> Investigação apura fraudes de R$ 40 milhões contra Banco do BrasilA Eco 101, concessionária responsável pela via, informou que o tráfego no KM 284, sentido Cariacica, precisou ser interditado. Apenas a faixa 1 no sentido Norte ficou livre para o tráfego de veículos.

