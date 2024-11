Engenheiro capixaba vira artista e expõe obra em São Paulo Engenheiro capixaba vira artista e expõe obra em São Paulo Folha Vitória|Do R7 05/11/2024 - 17h11 (Atualizado em 05/11/2024 - 17h11 ) twitter

Exposição de Paulo Casate

O artista capixaba Paulo Casate desembarca em terras paulistas na próxima semana para expor, pela primeira vez, suas criações na exposição coletiva “Instabilidade”. A mostra acontece no Espaço Contraponto, na Vila Madalena, em São Paulo (SP), próximo ao Beco do Batman, onde serão apresentadas cinco obras do artista, sendo quatro em madeira e uma em aço. O vernissage será no dia 9 de novembro (sábado), das 11 às 17h, e a exposição segue até o dia 17.

