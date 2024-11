Entenda a importância do Dia da Consciência Negra Entenda a importância do Dia da Consciência Negra Folha Vitória|Do R7 20/11/2024 - 17h48 (Atualizado em 20/11/2024 - 17h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dia da Consciência Negra

O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, faz referência ao assassinato de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, símbolo da luta e da resistência da população contra as desigualdades raciais que sempre existiram no Brasil, o que nos faz refletir sobre os avanços e os desafios que ainda se tem pela frente na promoção da igualdade racial no país.

Para entender mais sobre a importância dessa data e os desafios que ainda enfrentamos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Perfumes baratos que vão te deixar com cheiro de rica: "Esse é igual ao importado"

Pneumonia atípica: o que é doença silenciosa que está matando e quais são os sinais

Tristeza de fim de ano: psicólogo explica como evitar sentimentos negativos nesta época