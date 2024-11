Entrada gratuita: festival terá gastronomia e música na Serra Entrada gratuita: festival terá gastronomia e música na Serra Folha Vitória|Do R7 22/10/2024 - 11h10 (Atualizado em 22/10/2024 - 11h10 ) twitter

Festival Agita

Com ritmos que vão do rock ao pagode, o Festival Agita entra na segunda semana no Shopping Mestre Álvaro, trazendo música para todos os gostos, apresentações circenses, espaço gastronômico e área kids. Tudo isso com entrada gratuita, de sexta-feira (25) a domingo (27), no recém-reformado Pátio Mestre Álvaro.A programação começa na sexta-feira (25), a partir das 17h, com opções gastronômicas variadas. E, como sexta é dia de rock, às 20h, a banda Ubando promete agitar o público com muito rock nacional e internacional.

