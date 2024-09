Equipotel 2024: O futuro da hospitalidade em destaque

Foto: Divulgação/DINO

Faltam apenas duas semanas para o início da Equipotel 2024, evento que abrange todo o mercado de hospitalidade. De 17 a 20 de setembro, no Expo Center Norte, profissionais do setor, expositores e visitantes terão oportunidade de explorar as mais recentes inovações, tendências e soluções que estão moldando o futuro da hospitalidade no país. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente pelo link: https://www.equipotel.com.br/pt-br/credenciamento.

