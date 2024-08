Escândalo de Corrupção: Dupla de Juízes é Presa por Desvio de Heranças Foto: Divulgação / Sejus Deram entrada no sistema prisional do Espírito Santo as duas principais pessoas responsáveis por... Folha Vitória|Do R7 02/08/2024 - 13h03 (Atualizado em 02/08/2024 - 13h03 ) ‌



Deram entrada no sistema prisional do Espírito Santo as duas principais pessoas responsáveis por receber, por meio de transferência bancária, o dinheiro do esquema fraudulento envolvendo advogados e juízes.

