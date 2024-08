Escândalo no Judiciário: Juiz do ES é Preso em Operação Contra Corrupção Foto: Reprodução/ TJES O juiz substituto Bruno Fritoli Almeida, um dos alvos da investigação do Ministério Público do Espírito... Folha Vitória|Do R7 01/08/2024 - 17h23 (Atualizado em 01/08/2024 - 17h23 ) ‌



O juiz substituto Bruno Fritoli Almeida, um dos alvos da investigação do Ministério Público do Espírito Santo deflagrada nesta quinta-feira (1º) que apura a atuação de uma organização criminosa, teve o porte de arma de fogo funcional suspenso e foi afastado do cargo.

