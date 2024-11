Escândalo: viúva de Chrystian é acusada por filho do cantor de “sumir” com patrimônio Escândalo: viúva de Chrystian é acusada por filho do cantor de “sumir” com patrimônio Folha Vitória|Do R7 28/10/2024 - 12h50 (Atualizado em 28/10/2024 - 12h50 ) twitter

O cantor sertanejo Chrystian, da dupla com Ralf, faleceu em 19 de junho deste ano, e desde então, uma verdadeira novela sobre a herança do músico se desenrolou. Conforme apurado, recentemente, um dos filhos de Chrystian acusou Key Vieira de ocultar parte do patrimônio do cantor.

