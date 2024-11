Espetáculo Fuscalhaços começa a circular pelo ES no final de semana Espetáculo Fuscalhaços começa a circular pelo ES no final de semana Folha Vitória|Do R7 24/10/2024 - 12h09 (Atualizado em 24/10/2024 - 12h09 ) twitter

Espetáculo Fuscalhaços

Tem espetáculo no fim de semana! O fusca roxo lotado de palhaços e palhaças do Grupo Árvore vai levar alegria e diversão para Barra de São Francisco, Mimoso do Sul, Atílio Vivácqua, Rio Novo do Sul, Cariacica e Serra, entre outubro e dezembro. Imagine um fusca roxo chegando na cidade com um monte de palhaços e palhaças trazendo diversas brincadeiras e esquetes circenses para toda a família? Não há adulto ou criança que resista a tamanha dose de alegria e diversão!

