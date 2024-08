Espírito Santo bate recorde em exportações de café para a Europa Foto: Reprodução/ Governo do ES As exportações de café do Espírito Santo para a União Europeia registraram um crescimento... Folha Vitória|Do R7 29/08/2024 - 09h41 (Atualizado em 29/08/2024 - 09h41 ) ‌



As exportações de café do Espírito Santo para a União Europeia registraram um crescimento recorde em 2024, atingindo 2,3 milhões de sacas de café exportadas no acumulado do ano.

