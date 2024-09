Espírito Santo brilha com vitória de Maíra Viana no bodyboarding Maíra Viana conquistou o título do Circuito Mundial na manhã deste domingo (8), ao vencer a última etapa da temporada, em Sintra, Portugal... Folha Vitória|Do R7 08/09/2024 - 11h50 (Atualizado em 08/09/2024 - 11h50 ) ‌



A melhor bodyboarder do mundo é do Espírito Santo. Maíra Viana conquistou o título do Circuito Mundial na manhã deste domingo (8), ao vencer a última etapa da temporada, em Sintra, Portugal.

