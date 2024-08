Espírito Santo Brilha em Ranking de Competitividade 2024 Foto: Pedro Permuy O Estado do Espírito Santo subiu do 10º para o 6º lugar no Ranking de Competitividade dos Estados 2024... Folha Vitória|Do R7 21/08/2024 - 17h01 (Atualizado em 21/08/2024 - 17h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Estado do Espírito Santo subiu do 10º para o 6º lugar no Ranking de Competitividade dos Estados 2024, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O desempenho é medido por indicadores, em três áreas temáticas: instituições, sociedade e economia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Candidaturas com identidade religiosa crescem 225% em 24 anos

• Black Myth: Wukong no PS5 enfrenta problemas técnicos e gráficos

• Into the Infinite: descubra todas as novidades e trailers revelados na transmissão