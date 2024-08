Espírito Santo: Rumo a uma Capital Global de Sustentabilidade Foto: Rodrigo Gavini/Ibef Paul Clements elogiou as iniciativas desenvolvidas no Espírito Santo De passagem pelo Brasil... Folha Vitória|Do R7 24/08/2024 - 17h40 (Atualizado em 24/08/2024 - 17h40 ) ‌



De passagem pelo Brasil para participar do Congresso Nacional de Executivos de Finanças (Conef), o CEO Blended Capital e cocriador da siga ESG, Paul Clements, elogiou as boas práticas que estão sendo realizadas no Espírito Santo pelas empresas, instituições e governo.

