Estreias Imperdíveis: A Agenda do Dia nas Olimpíadas de Paris 2024 Foto: Alexandre Loureiro/COB A capixaba Ana Cláudia Bolzan estreia na Olimpíada nesta quinta-feira, às 9 horas, O segundo... Folha Vitória|Do R7 24/07/2024 - 19h13 (Atualizado em 24/07/2024 - 19h13 ) ‌



O segundo dia de disputas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 contará com as primeiras participações de atletas brasileiros. Será um dia de estreias importantes no tiro com arco, futebol feminino e handebol feminino.

