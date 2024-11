Estudante é espancado por colegas ao sair de escola em Guarapari Estudante é espancado por colegas ao sair de escola em Guarapari Folha Vitória|Do R7 25/10/2024 - 00h09 (Atualizado em 25/10/2024 - 00h09 ) twitter

Estudante espancado em Guarapari

Um estudante de 16 anos foi espancado por três colegas depois do encerramento de uma aula. As agressões aconteceram na noite desta quarta-feira (23), em Guarapari.O menino agredido contou que foi espancado pelos colegas na saída da escola. Segundo a polícia, os estudantes quebraram até o nariz da vítima.LEIA TAMBÉM:Presos traficantes de condomínio em Jardim Camburi que ameaçavam moradoresJustiça rejeita laudo de saúde mental de jovem que matou namorada no ESIrmãos são esfaqueados após saírem de bar em Cariacica e jovem morreApesar das agressões terem acontecido na frente da escola, ninguém viu o episódio, devido ao horário. Machucado, o menino voltou para a escola e, lá, ligaram para a mãe dele. Ele foi levado na ambulância dos bombeiros para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari, e foram os próprios bombeiros que classificaram o caso como espancamento.Após ser encaminhado para a UPA, o menino foi transferido para o Hospital São Lucas, em Vitória, e passou por uma cirurgia nesta quinta-feira (24). A mãe contou apenas que o rapaz só foi defender um amigo. A direção da escola disse para a polícia que iria se reunir com os pais dos alunos apontados como agressores nesta quinta-feira (24).*Com informações do repórter André Falcão, da TV Vitória/Record

