Evento em Vitória debate caminhos para promover o ESG no mundo

Como os benefícios do ESG podem ser melhor promovidos e como explicar para as pessoas o que deve ser feito para termos ambientes mais sustentáveis e eficientes? Esses foram os principais questionamentos do painel Desenvolvendo ESG além da Cadeia de Valor, principal plenária na manhã deste sábado no Horasis Global Meeting, que acontece em Vitória.Um dos destaques da plenária foi a presidente honorária do Clube de Roma, a sul africana Mamphela Ramphele.

