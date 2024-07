Evento esportivo reúne mais de 600 atletas na Arena Jacaraípe A Arena Jacaraípe, na Serra, vai sediar, neste fim de semana, o Festival Capixaba de Lutas. No sábado (20), acontecem as disputas... Folha Vitória|Do R7 19/07/2024 - 18h53 (Atualizado em 19/07/2024 - 18h53 ) ‌



A Arena Jacaraípe, na Serra, vai sediar, neste fim de semana, o Festival Capixaba de Lutas. No sábado (20), acontecem as disputas no jiu-jítsu e, no domingo (21), as disputas do wrestling (luta olímpica). Nos dois dias, o evento está programado para iniciar às 9 horas, com entrada gratuita.

