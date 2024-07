Evento imperdível: Super final do Campeonato Capixaba de Voo Livre A Rampa do Ubá, considerada pelos pilotos e visitantes nacionais e estrangeiros um dos melhores lugares do mundo para a prática... Folha Vitória|Do R7 18/07/2024 - 17h43 (Atualizado em 18/07/2024 - 17h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Rampa do Ubá, considerada pelos pilotos e visitantes nacionais e estrangeiros um dos melhores lugares do mundo para a prática do voo livre, localizada na cidade de Castelo, no Espírito Santo, receberá de sexta-feira (19) e domingo (21) um dos eventos mais importantes do voo livre capixaba.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Publicidade

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Super final do Campeonato Capixaba de Voo Livre acontece neste fim de semana

• Prêmio eSports Brasil realiza encontro do Superjúri e anuncia categorias

• Funcionários de farmácia são rendidos durante assalto na Praia do Canto