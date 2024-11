Ex-amor de Roberto Carlos quebra silêncio e assume o que era impossível fazer na relação: “Não dava mesmo" Ex-amor de Roberto Carlos quebra silêncio e assume o que era impossível fazer na relação: “Não dava mesmo" Folha Vitória|Do R7 26/11/2024 - 21h49 (Atualizado em 26/11/2024 - 21h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ex-amor de Roberto Carlos

Myrian Rios, atriz e ex-esposa de Roberto Carlos, compartilhou detalhes sobre seu relacionamento com o cantor, marcado pela discrição durante os nove anos de casamento, de 1980 a 1989. Em entrevista ao programa “Luciana By Night”, de Luciana Gimenez, Myrian relembrou momentos vividos ao lado do Rei e revelou peculiaridades sobre sua vida a dois.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Professor é preso suspeito de abuso sexual de alunos no ES

Homem que nasceu "sem ânus" revela como é a rotina: “Todo dia”

Síndrome do fim de ano: entenda causas e sintomas da condição