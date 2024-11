Ex-assessor que atirou em namorada é condenado a 8 anos de prisão Ex-assessor que atirou em namorada é condenado a 8 anos de prisão Folha Vitória|Do R7 16/10/2024 - 20h49 (Atualizado em 16/10/2024 - 20h49 ) twitter

Ex-assessor que atirou em namorada

Nicolas dos Santos Peruzzo, ex-assessor parlamentar que atirou na namorada em Jardim Marilândia, Vila Velha, em novembro do ano passado, foi condenado a 8 anos e 6 meses de prisão nesta terça-feira (15).O júri popular do acusado ocorreu no Fórum de Vila Velha e foi encerrado por volta de 18h20. Ele foi julgado por tentativa de homicídio triplamente qualificada contra a jovem.

