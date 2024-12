Ex-Botafogo chega ao Rio Branco e faz torcida sonhar com a Série C Ex-Botafogo chega ao Rio Branco e faz torcida sonhar com a Série C Folha Vitória|Do R7 03/12/2024 - 10h09 (Atualizado em 03/12/2024 - 10h09 ) twitter

Cão de guarda, pitbull, carregador de piano... No futebol, estes rótulos costumam acompanhar os jogadores de marcação, os "volantes-volantes", principalmente os que geram identificação imediata com a torcida por conta da vontade e entrega em campo. E será assim com Bruno Silva, principal reforço do Rio Branco para 2025. Jogador com currículo vitorioso em alguns dos principais clubes do País, como Botafogo e Cruzeiro, Bruno Silva chega como um líder para o time que sonha, em 2025, subir da Série D para a Série C do Brasileiro.

