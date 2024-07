Ex-goleiro Bruno: da fama ao futebol amador no Norte do ES Foto: Divulgação/ADN O ex-goleiro Bruno Fernandes, 39 anos, campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009 e preso por homicídio...

O ex-goleiro Bruno Fernandes, 39 anos, campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009 e preso por homicídio um ano depois, por envolvimento no assassinato da modelo Eliza Samúdio, disputou no domingo (7) um jogo pelo Campeonato Municipal de Água Doce do Norte, no Norte do Espírito Santo.

