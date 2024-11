Ex-padrasto é preso suspeito de matar meninos com açaí envenenado Ex-padrasto é preso suspeito de matar meninos com açaí envenenado Folha Vitória|Do R7 13/11/2024 - 18h11 (Atualizado em 13/11/2024 - 18h11 ) twitter

Ythallo Raphael e Benjamim: mortos com chumbinhoO ex-padrasto de um dos meninos que morreram após serem intoxicados com veneno de rato foi preso após se entregar na Divisão de Homicídios da cidade do Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (12). Rafael da Rocha Furtado chegou à delegacia acompanhado da mãe, da irmã e de três advogados.Ele é suspeito de envenenar e matar Ythallo Raphael Tobias Rosa e Benjamim Rodrigues Ribeiro, de 6 e 7 anos, respectivamente, após dar aos garotos açaí contendo chumbinho, em Cavalcanti, na zona Norte do Rio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse caso chocante!

