Expectativa de vendas recordes no Dia D Glória em Vila Velha Com expectativa de crescimento de 10% nas vendas, a campanha reúne 1,2 mil lojas, atraindo 150 mil pessoas com descontos entre quarta... Folha Vitória|Do R7 03/09/2024 - 14h31 (Atualizado em 03/09/2024 - 14h31 ) ‌



O tradicional Dia D Glória, que será realizado entre quarta (4) e sábado (7), no bairro da Glória, em Vila Velha, promete movimentar cerca de R$ 20 milhões em vendas. A previsão, feita pelo Connect Fecomércio-ES com base em dados do Sindilojas Vila Velha, aponta um crescimento de até 10% em relação ao ano passado.

