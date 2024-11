Explosão assusta moradores na Grande Vitória; veja vídeos Explosão assusta moradores na Grande Vitória; veja vídeos Folha Vitória|Do R7 17/11/2024 - 17h09 (Atualizado em 17/11/2024 - 17h09 ) twitter

Explosão na Grande Vitória

Um forte barulho de explosão assustou os moradores da Grande Vitória, na tarde deste domingo (17). Vídeos e imagens encaminhados à reportagem mostram que a explosão teria ocorrido na área da ArcelorMittal, no complexo de Tubarão. A empresa informou, por meio de nota, que houve um blackout na usina neste domingo, que afetou a Central Termelétrica, mas que não há vítimas. "O evento gerou um barulho intenso, mas não houve vítimas. Todas as medidas estão sendo tomadas voltadas a segurança das pessoas, meio ambiente e estabilidade dos processos. Os órgãos ambientais já foram informados."De acordo com informações da equipe de reportagem da TV Vitória, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram embora após aguardar 40 minutos do lado de fora com alegação oficial da empresa de que o blackout seria resolvido por uma equipe interna da ArcellorMittal.Segundo relatos enviados ao Folha Vitória, o barulho teria sido ouvido em região de Jardim Camburi, Jardim da Penha, Praia do Canto e Barro Vermelho. Moradores relataram vidros de casas e apartamentos tremerem com a força da explosão.

