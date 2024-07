Exportações do agronegócio capixaba atingem recorde no primeiro semestre de 2024 Nos cinco primeiros meses de 2024, as divisas geradas com as exportações do agronegócio no Espírito Santo somaram mais de... Folha Vitória|Do R7 23/07/2024 - 09h23 (Atualizado em 23/07/2024 - 09h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nos cinco primeiros meses de 2024, as divisas geradas com as exportações do agronegócio no Espírito Santo somaram mais de US$ 1,5 bilhão (ou R$ 8,3 bi), maior valor já registrado na série histórica, considerando o primeiro semestre do ano.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Publicidade

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 61 milhões

• Luan Santana e Jade Magalhães anunciam gravidez

• Inscrições para o Prouni abrem nesta terça-feira; veja como se inscrever