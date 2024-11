Exposição terá sustentabilidade, moda e criatividade em Vitória Exposição terá sustentabilidade, moda e criatividade em Vitória Folha Vitória|Do R7 17/10/2024 - 15h30 (Atualizado em 17/10/2024 - 15h30 ) twitter

Exposição Fragmentos Urbanos

Para os apaixonados por arte, a exposição "Fragmentos Urbanos - Ressignificando para o Novo Tempo" chega a Vitória na próxima terça-feira (22) a partir das 19 horas. A mostra, que estará no Shopping Vitória, tem a parceria do Instituto Américo Buaiz (IAB) e do Projeto Arte Social do Sesc, e abre para o público com peças únicas criadas por 20 artistas do Instituto Bem Brasil, através do Projeto Fazendo Arte. Os itens são confeccionados com lonas de banners usados que foram transformadas em bolsas exclusivas e ecológicas.

