Faesa vai investir R$ 15 milhões em campus de Cariacica

Imagem da Faesa

A Faesa anunciou investimento de R$ 15 milhões no campus de Cariacica. Com a aplicação o espaço passará a contar com novos cursos, todos voltados para a área da Saúde. Segundo a Faesa, o projeto faz parte de um reposicionamento estratégico da instituição. Com isso, o campus será ampliado para receber cursos técnicos, de graduação e também de pós-graduação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre os investimentos e as novas oportunidades na área da saúde.

