Falece Aguiberto Oliveira de Lima, importante figura da saúde no Sindiupes

Aguiberto Oliveira de Lima, conhecido como Aguiberto Guiga, diretor de Saúde do Trabalhador do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), faleceu no último sábado, 7 de setembro, em Vitória.

