Falha em semáforo provoca acidente entre caminhonete e ônibus em Cariacica Falha em semáforo provoca acidente entre caminhonete e ônibus em Cariacica Folha Vitória|Do R7 18/10/2024 - 10h10 (Atualizado em 18/10/2024 - 10h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Falha em semáforo provoca acidente entre caminhonete e ônibus em Cariacica

Um acidente envolvendo uma caminhonete e um ônibus do Sistema Transcol foi registrado na manhã desta sexta-feira (18), em um cruzamento no bairro Vila Capixaba, em Cariacica. Ninguém ficou ferido. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu após falhas em um semáforo. Após a colisão, os veículos ficaram com a parte da frente danificada. LEIA TAMBÉM: >> Vazamento de óleo em campo de petróleo no ES é monitorado>> Milagre? Motociclista escapa de acidente com caminhão sem freio em ladeira; veja vídeo>> Caminhão invade empresa e deixa dois feridos em CachoeiroPor meio de uma nota, a Prefeitura de Cariacica informou que a equipe de manutenção está no local realizando os reparos na sinalização. Além disso, “os agentes de trânsito estão controlando o fluxo de veículos”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Vitória terá mudanças no trânsito para corrida neste domingo

Cidades do ES têm alerta de chuva: veja previsão para o fim de semana

Regras do Pix mudam a partir de 1º de novembro