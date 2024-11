Falso motoboy é preso após aplicar golpes da maquininha de cartão em Vitória Falso motoboy é preso após aplicar golpes da maquininha de cartão em Vitória Folha Vitória|Do R7 08/11/2024 - 02h48 (Atualizado em 08/11/2024 - 02h48 ) twitter

Falso motoboy preso em Vitória

Um suspeito de 25 anos foi detido após aplicar golpes da maquininha de cartão em Vitória, e roubar cerca de R$ 8 mil de vítimas. A prisão do homem, que é natural de São Paulo, aconteceu na manhã desta quinta-feira (7) e foi realizada pela Guarda Municipal de Vitória.De acordo com o inspetor Calegari, do Grupo de Apoio Operacional (Gaop) da Guarda, o suspeito tentou fugir, mas não obteve sucesso. O golpista relatou ainda que tinha um comparsa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

