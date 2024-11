Falsos técnicos do CRAS são presos por golpes em Viana Falsos técnicos do CRAS são presos por golpes em Viana Folha Vitória|Do R7 23/10/2024 - 20h28 (Atualizado em 23/10/2024 - 20h28 ) twitter

Falsos técnicos do CRAS são presos por golpes em Viana

Dois homens foram presos nesta terça-feira (22) suspeitos de se passarem por técnicos do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) para aplicarem golpes, no bairro Vila Bethânia, em Viana. Os suspeitos visitavam as casas de pessoas em vulnerabilidade social e pediam documentos para supostas doações de cestas básicas. Eles foram detidos durante uma abordagem da Guarda Municipal.

