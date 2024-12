Falta de análise contábil ameaça sobrevivência de empresas Quem tem negócio próprio não deve negligenciar a análise das demonstrações contábeis e financeiras, alerta especialista. Essas informações... Folha Vitória|Do R7 04/12/2024 - 17h49 (Atualizado em 04/12/2024 - 17h49 ) twitter

A maioria dos negócios abertos no Brasil não consegue sobreviver por mais de três anos: 51,15% deles fecham as portas nesse intervalo de tempo. É o que indica um levantamento feito pela BigDataCorp (empresa especializada na captura, estruturação, armazenamento e distribuição de dados) e repercutido pela CNN Brasil. Entre os vários fatores que podem levar um negócio a fechar, está a falta de planejamento e de uma análise correta dos números, como explica Wallisson Deziderio. Contador de formação, ele é CEO da Billion Contabilidade, empresa que atende empresários em questões como departamento contábil, fiscal e pessoal. Para entender melhor como a falta de análise contábil pode impactar a sobrevivência das empresas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória. Leia Mais em Folha Vitória: Comer pimenta ajuda a prevenir doenças cardíacas; veja benefícios

