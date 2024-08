Famílias capixabas mostram otimismo com aumento na intenção de consumo Um dos motivos do aumento se deve à queda do desemprego e ao mercado de trabalho aquecido. Índice do Espírito Santo ficou cinco pontos... Folha Vitória|Do R7 30/08/2024 - 12h41 (Atualizado em 30/08/2024 - 12h41 ) ‌



A intenção de consumo das famílias capixabas voltou a subir em agosto, com ampliação de 1,1% em relação a julho. O índice, que está em 107,9, vem apresentando melhores resultados do que em 2023, segundo levantamento do Connect Fecomércio-ES, com informações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

