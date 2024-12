FaZe Clan conquista título de campeã brasileira de Rainbow Six: Siege FaZe Clan conquista título de campeã brasileira de Rainbow Six: Siege Folha Vitória|Do R7 02/12/2024 - 22h28 (Atualizado em 02/12/2024 - 22h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

FaZe Clan/Divulgação

A FaZe Clan mais uma vez se colocou no topo do cenário competitivo brasileiro de Rainbow Six Siege. A equipe conquistou o título de campeã brasileira da modalidade neste domingo (1º) após derrotar a FURIA, por 2x1, na grande final da BR Premiere Finals - evento que encerra a temporada brasileira de 2024 de R6S.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Pedreiro é assassinado a tiros após sair da casa da mãe em Vila Velha

Trabalhador rural é encontrado morto dentro de cobra gigante

Cabeleireiros surpresos: cabelo liso escorrido sem química e chapinha com progressiva natural que não agride os fios