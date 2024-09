Fazendeiro é multado em R$ 1,8 milhão por trabalho escravo no ES Proprietário da fazenda deverá pagar indenizações de R$ 20 mil para cada trabalhador e R$ 500 mil destinados ao Fundo de Amparo ao... Folha Vitória|Do R7 06/09/2024 - 19h51 (Atualizado em 06/09/2024 - 19h51 ) ‌



O Ministério Público do Trabalho (MPT) condenou um fazendeiro ao pagamento de R$ 1,8 milhão por submeter cerca de 60 trabalhadores a condições análogas à escravidão em uma propriedade rural de cultivo de café, no município de Pinheiros, região norte do Espírito Santo. A condenação foi dada no dia 14 de agosto.

