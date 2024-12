Feira de Antiguidades terá edição especial neste sábado na Rua da Lama A feira completa um ano neste mês de dezembro e terá espaço para adoção de pets, campeonatos de jogos e apresentação de artistas Folha Vitória|Do R7 05/12/2024 - 18h29 (Atualizado em 05/12/2024 - 18h29 ) twitter

A Feira de Antiguidades da Rua da Lama, no bairro Jardim da Penha, em Vitória, terá uma edição especial de aniversário neste sábado (7), das 9h às 16h. O evento vai contar com campeonatos de jogos, feira para adoção de pets e apresentação de artistas.Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura (Semc), o evento promete reunir a comunidade em um dia repleto de nostalgia, cultura e atrações para todas as idades.

Não perca a chance de vivenciar essa experiência única! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

