Feira de vinil anima bairro de Vitória neste sábado; veja programação Folha Vitória|Do R7 21/11/2024 - 10h29

Feira de vinil em Vitória

A Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi, será palco da terceira edição do Giro do Vinil, neste sábado (23), das 15h às 20h. O evento promete atrair amantes da música e colecionadores, com uma feira dedicada aos clássicos discos de vinil. O público poderá explorar tendas com opções para compra, venda e troca dos famosos "bolachões", além de aproveitar uma apresentação especial com DJ, que tocará exclusivamente em discos de vinil.

