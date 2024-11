Fera capixaba do jiu-jítsu sobe ao pódio em Curitiba Fera capixaba do jiu-jítsu sobe ao pódio em Curitiba Folha Vitória|Do R7 17/10/2024 - 18h09 (Atualizado em 17/10/2024 - 18h09 ) twitter

Fera capixaba do jiu-jítsu sobe ao pódio em Curitiba

A lutadora Nycole Alves Pina, de 13 anos, sagrou-se campeã na categoria super pesado (69kg) no Curitiba Spring International Open, promovido pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ).A competição aconteceu na capital paranaense e reuniu atletas de todas as categorias do esporte.VEJA TAMBÉM:> Pilotos capixabas de kart competem no GP Brasil em Minas Gerais> Onde comprar ingressos para Brasil x Colômbia no Kleber Andrade> André e George anunciam o fim da dupla após seis anosNycole viajou acompanhada de seu treinador e pai, Dyonatham Alves Santos, com o apoio do programa Voe Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

