Ferritina alta e baixa: o que é e quando fazer o exame Ferritina alta e baixa: o que é e quando fazer o exame Folha Vitória|Do R7 14/11/2024 - 13h30 (Atualizado em 14/11/2024 - 13h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ferritina alta e baixa

A ferritina é uma proteína essencial para o corpo humano, pois atua como o principal armazenamento de ferro no organismo. Ela é encontrada em vários tecidos, especialmente no fígado, baço e medula óssea. Medir os níveis de ferritina no sangue é uma prática comum para avaliar a quantidade de ferro armazenado no corpo, ajudando a identificar deficiências ou excessos de ferro, que podem causar diversos problemas de saúde.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra tudo sobre a ferritina!

Leia Mais em Folha Vitória:

Casagrande lamenta a morte de Max Mauro: "Legado para a vida pública"

Arnaldinho decreta luto oficial de 3 dias em Vila Velha após morte de Max Mauro

Max Filho abre o coração após a morte do pai: "Grato pelo amor que recebi"