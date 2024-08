Festa de 473 anos de Vitória promete grandes shows gratuitos Foto: Reprodução / Instagram No próximo dia 8 de setembro, Vitória completa 473 anos e a data, é claro, merece comemoração... Folha Vitória|Do R7 29/08/2024 - 08h51 (Atualizado em 29/08/2024 - 08h51 ) ‌



No próximo dia 8 de setembro, Vitória completa 473 anos e a data, é claro, merece comemoração. Serão três dias de festa, que têm início na sexta-feira (6) e vai até domingo (8), com shows gratuitos de Alceu Valença, Anderson Freire e João Neto e Frederico na Praça do Papa.

