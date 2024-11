Festa infantil acaba em agressão e homem esfaqueado em Vila Velha Festa infantil acaba em agressão e homem esfaqueado em Vila Velha Folha Vitória|Do R7 10/11/2024 - 18h09 (Atualizado em 10/11/2024 - 18h09 ) twitter

Festa infantil acaba em agressão e homem esfaqueado em Vila Velha

Uma festa infantil terminou em confusão no bairro Cobilândia, em Vila Velha. O ex-marido de uma mulher apareceu, agrediu a ex, brigou com o atual companheiro da vítima e acabou levando canivetada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este incidente chocante!

