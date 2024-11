Festival capixaba vai ter até sanduíche de sorvete. Saiba tudo Festival capixaba vai ter até sanduíche de sorvete. Saiba tudo Folha Vitória|Do R7 13/11/2024 - 14h50 (Atualizado em 13/11/2024 - 14h50 ) twitter

Festival Capixaba do Sorvete

Neste sábado (16) e domingo (17) acontece um evento gastronômico para os apaixonados por sorvete. O Festival Capixaba do Sorvete acontece em Vila Velha. Com entrada gratuita e atividades para toda a família, o evento terá a estrutura montada no final da Avenida Champagnat, na Praia da Costa. Além da exposição de sorveterias, o festival, que terá entrada franca, contará com atrações infantis e programação musical. O evento acontecerá das 10h às 20h, no sábado (16), e das 10h às 18h, no domingo (17).

