Festival de cervejas artesanais promete agitar Domingos Martins Serão mais de 40 tipos de cervejas, e além disso, o público vai curtir shows de artistas capixabas do dia 6 a 8 de setembro Folha Vitória|Do R7 03/09/2024 - 12h51 (Atualizado em 03/09/2024 - 12h51 ) ‌



Para os apaixonados por cerveja, no próximo fim de semana, de sexta-feira (6) a domingo (8), acontece o circuito capixaba de cerveja artesanal em Domingos Martins. O evento acontece no Centro Social de Turismo e Lazer do município.

